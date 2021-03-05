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Правда ли, что искренняя дружба Чонгука и Ви кончилась после того, как между ними встала Лиса?

Правда ли, что искренняя дружба Чонгука и Ви кончилась после того, как между ними встала Лиса?

Мы решили осветить тему «любовного треугольника» Тэхёна (Taehyung), Чонгука (Jungkook) и Лисы (Lisa), а также ответить на наболевшие вопросы АРМИ: правда ли Лиса из Blackpink встречалась с ними поочередно? Действительно ли у мальчиков испортились отношения именно из-за того, что они были вынуждены бороться за ее внимание?


Итак, процитируем некоторых наших друзей из АРМИ: «Это же абсурд!» Дело в том, что ни Золотой Макнэ, ни его лучший друг Тэхён никогда не рассматривали Лису в качестве потенциальной возлюбленной. Тяжело найти материалы, подтверждающие хотя бы то, что у Куки и Лизы когда-нибудь был зрительный контакт! Они толком и не общались ни на одном из светских мероприятий. Все, что связывает эту троицу — это неправдоподобные слухи, основанные на тысячах фанфиков шипперов.

Что касается конфликта ТТ и Гука, произошедшего летом 2020 года, с уверенностью можем сказать, что здесь имеет место быть только личное недопонимание айдолов, которое возникло у них из-за многолетнего тесного сотрудничества. «Кому вообще в голову пришло шипперить бтс с блэкпинк? Вы вообще хоть раз видели, чтобы ХОТЬ здоровались??» — гневно высказался борец за справедливость из блинков.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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