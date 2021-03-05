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Президент Эстонии назвала условие для использования российской вакцины

Президент Эстонии назвала условие для использования российской вакцины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" может применяться официальным Таллином только при условии ее одобрения европейскими регулирующими органами.

Как сообщает ERR.ee, глава государства настаивает на аполитичности этого вопроса, но опасается "ловушки стратегической коммуникации, в которую уже многие попали".

"Эстонское правительство придерживается позиции, что если "Спутник V" или [китайскую вакцину] Sinovac зарегистрируют в Европе и признают их использование безопасным, то мы эти вакцины будем совершенно аполитичным образом давать нашим людям", — сказала она.

NEWSTES писал, что Киев обиделся на Словакию за слова об обмене "Спутника V" на украинские территории. Словацкий премьер в шутку сказал, что пообещал передать России Закарпатскую Украину в обмен на поставки вакцины.

2 марта 2021 года официальная Братислава приняла первую партию "Спутника V" без одобрения ЕС.

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По материалам: uposters.ru
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