Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пригожин пошутил про подвал у Кадырова

Пригожин пошутил про подвал у КадыроваФото: Михаил Метцель / ТАСС

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к Федеральному бюро расследований (ФБР) США по поводу его поимки в обмен за вознаграждение. Заявление бизнесмена приводится на страницы пресс-службы компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, во «ВКонтакте».

«Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза — в подвале у Кадырова. Дай Бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что 250 тысяч долларов один раз мало. Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу», — пошутил Пригожин, назвав Кадырова гостеприимным человеком.

Ранее 4 марта глава Чечни в шутку заявил о готовности выдать ФБР Пригожина, который находится у него в гостях, в обмен на 250 тысяч долларов. При этом Кадыров выдвинул одно условие: награда должна находиться исключительно в чемодане 20-долларовыми купюрами, поскольку его «иностранные счета в США и ЕС заморожены, а жить на что-то надо». В качестве доказательства политик приложил свое фото с Пригожиным, добавив, что тот «даже не подозревает, что его ждет путешествие в страну ковбоев».

В конце февраля стало известно, что ФБР предложило награду до 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине. В сообщении спецслужбы утверждалось, что россиянин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе Федеральной избирательной комиссии США.

В ответ на это компания «Конкорд» выдала бюро его адрес и попросила вознаграждение. Сам Пригожин обвинил сотрудников американского ведомства в охоте на ведьм.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
"Теперь у каждого своя дорога": дуэт HammAli & Navai объявил о распаде
"Теперь у каждого своя дорога": дуэт HammAli & Navai объявил о
Эксперты объяснили целесообразность введения нового "налога на Google"
Эксперты объяснили целесообразность введения нового "налога на Google"
Элитных русскоязычных хакеров взломали
Элитных русскоязычных хакеров взломали
Россиянам назвали сроки снижения цен на яйца и птицу
Россиянам назвали сроки снижения цен на яйца и птицу
Новак оценил перспективы возвращения спроса на нефть
Новак оценил перспективы возвращения спроса на нефть
Пушков объяснил, чем опасен для Германии отказ от "Северного потока — 2"
Пушков объяснил, чем опасен для Германии отказ от "Северного потока —
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
Кремль ответил на обвинение США в применении химоружия в России
Кремль ответил на обвинение США в применении химоружия в России
Россиянка выдумала беременность и смерть ребенка ради защиты в суде
Россиянка выдумала беременность и смерть ребенка ради защиты в суде
Пригожин пошутил про подвал у Кадырова
Пригожин пошутил про подвал у Кадырова
В Новой Зеландии тысячи людей срочно эвакуируют из-за угрозы цунами
В Новой Зеландии тысячи людей срочно эвакуируют из-за угрозы цунами

Топ на сегодня

Раскрыты неожиданные симптомы цирроза печени
Раскрыты неожиданные симптомы цирроза печени
Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от коронавируса
Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от
Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в еде
Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в
Щедрость или расточительность: как правильно делиться деньгами, временем и эмоциями
Щедрость или расточительность: как правильно делиться деньгами,

Еще по теме

Кадыров потребовал от ФБР 250 тысяч долларов наличными в чемодане
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение
Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку Ходорковского
Пригожин отреагировал на включение себя в список разыскиваемых ФБР россиян