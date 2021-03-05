Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Прилепин назвал россиян омерзительными и предложил ввести временную диктатуру

Прилепин назвал россиян омерзительными и предложил ввести временную диктатуру

Прилепин назвал россиян омерзительными и предложил ввести временную диктатуруЗахар ПрилепинФото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Российский писатель Захар Прилепин назвал россиян омерзительным из-за ток-шоу с участием скопинского маньяка Виктора Мохова. Пост на эту тему он опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

Публицист предположил, что бывшему заключенному заплатили за появление в передаче около трех миллионов рублей. Он отметил, что теперь преступника увидят миллионы людей, некоторые из которых задумаются о «чем-то смутном».

«Я несколько раз писал, что современная Россия мучительно напоминает о советских фильмах, где показывали тлетворный Запад, с его проститутками, воинствующими геями, педофилами, с его удушающей рекламой и мерзостью. Запад оказался именно таким, нас не обманули. Но мы еще стали лучшим учеником этого Запада. Мы омерзительны», — написал Прилепин.

Он предложил ввести в стране временную диктатуру, «забить досками наглухо» телевидение и начать бороться с анонимностью в сети. Писатель предложил оставить лишь каналы «Скрепы» и «Армия».

«И больше никто никогда никаких педофилов по центральному телевидению не увидит. Только космонавтов, солдат и героических оперов, которые ловят преступников», — добавил Прилепин.

30 августа 2005 года Виктора Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом. За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Роман Капаклы подкармливает бездомного инвалида
Роман Капаклы подкармливает бездомного инвалида
Марину Африкантову ругают за «засвеченную» в рекламе грудь
Марину Африкантову ругают за «засвеченную» в рекламе грудь
Юля Ефременкова и Мондезир Свет-Амур отмечают два года отношений
Юля Ефременкова и Мондезир Свет-Амур отмечают два года отношений
Одна партия у власти. Демократы перекраивают избирательную систему США
Одна партия у власти. Демократы перекраивают избирательную систему США
Террористы захватили тюрьму и выпустили еще 400 террористов
Террористы захватили тюрьму и выпустили еще 400 террористов
Стало известно о рождении мертвых детей из-за коронавируса
Стало известно о рождении мертвых детей из-за коронавируса
В США запретят показывать петли из-за расизма
В США запретят показывать петли из-за расизма
Первое видеоподтверждение распада HammAli & Navai
Первое видеоподтверждение распада HammAli & Navai
Травма детства Тэхёна: «Ненавижу животных из-за инцидента в зоопарке»
Травма детства Тэхёна: «Ненавижу животных из-за инцидента в зоопарке»
Крид виноват! Нюша «сперла» образ у Вали Карнавал
Крид виноват! Нюша «сперла» образ у Вали Карнавал
Москвич прожил с пулей в глазу 18 лет и решил обратиться к врачам
Москвич прожил с пулей в глазу 18 лет и решил обратиться к врачам
Раскрыта судьба несовершеннолетних детей погибшего на заводе отца-одиночки
Раскрыта судьба несовершеннолетних детей погибшего на заводе

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной

Еще по теме

Захар Прилепин обвенчался с супругой в Донецке
Убийство Бабченко: Захар Прилепин считает, что Киеву все сойдет с рук... Пока сойдет
СМИ: «Крестный, одумайся», — громкое обращение Собчак к Путину
Захар Прилепин подтвердил, что Игорь Плотницкий прилетел в Москву