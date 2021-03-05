Прилепин назвал россиян омерзительными и предложил ввести временную диктатуру

Вадим Карасев

Захар ПрилепинФото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Российский писатель Захар Прилепин назвал россиян омерзительным из-за ток-шоу с участием скопинского маньяка Виктора Мохова. Пост на эту тему он опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

Публицист предположил, что бывшему заключенному заплатили за появление в передаче около трех миллионов рублей. Он отметил, что теперь преступника увидят миллионы людей, некоторые из которых задумаются о «чем-то смутном».

«Я несколько раз писал, что современная Россия мучительно напоминает о советских фильмах, где показывали тлетворный Запад, с его проститутками, воинствующими геями, педофилами, с его удушающей рекламой и мерзостью. Запад оказался именно таким, нас не обманули. Но мы еще стали лучшим учеником этого Запада. Мы омерзительны», — написал Прилепин.

Он предложил ввести в стране временную диктатуру, «забить досками наглухо» телевидение и начать бороться с анонимностью в сети. Писатель предложил оставить лишь каналы «Скрепы» и «Армия».

«И больше никто никогда никаких педофилов по центральному телевидению не увидит. Только космонавтов, солдат и героических оперов, которые ловят преступников», — добавил Прилепин.

30 августа 2005 года Виктора Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом. За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.