Приз жюри Берлинале присудили документальному фильму о школе

Влада Некрасова

Приз жюри 71-го Берлинале присудили документальной картине "Господин Бахманн и его класс", об этом стало известно на онлайн-церемони оглашения победителей смотра.

Фильм сняла немецкая документалистка Мария Шпет. Он рассказывает об отношениях идеалистичного педагога и старшеклассников немецкой провинциальной школы.

"В фильме вы можете привлечь внимание к серьезным проблемам или надавив на больные точки, или показав надежду и вдохновить на позитивные изменения. Второй способ использует режиссер "Господина Бахманна", этой нежно-мощной документальной картины", - говорится в заявлении Берлинале.

В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).

Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.