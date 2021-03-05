Приз жюри Берлинале присудили документальному фильму о школе
Фильм сняла немецкая документалистка Мария Шпет. Он рассказывает об отношениях идеалистичного педагога и старшеклассников немецкой провинциальной школы.
"В фильме вы можете привлечь внимание к серьезным проблемам или надавив на больные точки, или показав надежду и вдохновить на позитивные изменения. Второй способ использует режиссер "Господина Бахманна", этой нежно-мощной документальной картины", - говорится в заявлении Берлинале.
В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).
Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.