Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Пушков объяснил, чем опасен для Германии отказ от "Северного потока — 2"

Пушков объяснил, чем опасен для Германии отказ от "Северного потока — 2"

Пушков объяснил, чем опасен для Германии отказ от "Северного потока — 2"
Сенатор Алексей Пушков в Telegram рассказал, чем грозит для Германии отказ от реализации "Северного потока — 2".

Парламентарий выразил мнение, что российский газопровод стал для Берлина не только энергетическим и финансовым проектом, но и получил большую политическую значимость.

"Фактически идет проверка способности ведущей страны Европы дать отпор Вашингтону хотя бы по одному вопросу, который относится исключительно к ее компетенции. <…> Речь идет о политическом весе и национальном достоинстве Германии. Уступи она Вашингтону в споре о "Северном потоке — 2", и ее авторитет в Евросоюзе сильно пострадает", — написал Пушков.

Речь идет о политическом весе и национальном достоинстве Германии. Уступи она Вашингтону в споре о "Северном потоке — 2", и ее авторитет в Евросоюзе сильно пострадает", — написал Пушков.'>

При этом политик подчеркнул, что эта ситуация касается именно Германии, а не "суверенитета Европы", так как ряд членов ЕС, таких как Польша, страны Балтии и Румыния, по мнению Пушкова, не дорожат европейским суверенитетом и "с радостью" уступили бы его Вашингтону.

В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
"Теперь у каждого своя дорога": дуэт HammAli & Navai объявил о распаде
"Теперь у каждого своя дорога": дуэт HammAli & Navai объявил о
Эксперты объяснили целесообразность введения нового "налога на Google"
Эксперты объяснили целесообразность введения нового "налога на Google"
Элитных русскоязычных хакеров взломали
Элитных русскоязычных хакеров взломали
Россиянам назвали сроки снижения цен на яйца и птицу
Россиянам назвали сроки снижения цен на яйца и птицу
Новак оценил перспективы возвращения спроса на нефть
Новак оценил перспективы возвращения спроса на нефть
Пушков объяснил, чем опасен для Германии отказ от "Северного потока — 2"
Пушков объяснил, чем опасен для Германии отказ от "Северного потока —
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
Кремль ответил на обвинение США в применении химоружия в России
Кремль ответил на обвинение США в применении химоружия в России
Россиянка выдумала беременность и смерть ребенка ради защиты в суде
Россиянка выдумала беременность и смерть ребенка ради защиты в суде
Пригожин пошутил про подвал у Кадырова
Пригожин пошутил про подвал у Кадырова
В Новой Зеландии тысячи людей срочно эвакуируют из-за угрозы цунами
В Новой Зеландии тысячи людей срочно эвакуируют из-за угрозы цунами

Топ на сегодня

Раскрыты неожиданные симптомы цирроза печени
Раскрыты неожиданные симптомы цирроза печени
Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от коронавируса
Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от
Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в еде
Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в
Щедрость или расточительность: как правильно делиться деньгами, временем и эмоциями
Щедрость или расточительность: как правильно делиться деньгами,

Еще по теме

Пушков прокомментировал высказывания посла США по „Северному потоку-2“
Пушков ответил Порошенко, заявившему об угрозе «Северного потока-2» для ЕС
Ваш номер 16-й! — Пушков высмеял протесты Эстонии против «Северного потока — 2»
Молчание значит поддержка: Пушков ждёт реакции Берлина на марш бандеровцев