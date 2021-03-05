Пушков объяснил, чем опасен для Германии отказ от "Северного потока — 2"
Парламентарий выразил мнение, что российский газопровод стал для Берлина не только энергетическим и финансовым проектом, но и получил большую политическую значимость.
"Фактически идет проверка способности ведущей страны Европы дать отпор Вашингтону хотя бы по одному вопросу, который относится исключительно к ее компетенции. <…> Речь идет о политическом весе и национальном достоинстве Германии. Уступи она Вашингтону в споре о "Северном потоке — 2", и ее авторитет в Евросоюзе сильно пострадает", — написал Пушков.Речь идет о политическом весе и национальном достоинстве Германии. Уступи она Вашингтону в споре о "Северном потоке — 2", и ее авторитет в Евросоюзе сильно пострадает", — написал Пушков.'>
При этом политик подчеркнул, что эта ситуация касается именно Германии, а не "суверенитета Европы", так как ряд членов ЕС, таких как Польша, страны Балтии и Румыния, по мнению Пушкова, не дорожат европейским суверенитетом и "с радостью" уступили бы его Вашингтону.