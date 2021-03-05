Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике

Влада Некрасова

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике и с правительством, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет достаточно важное совещание по экономике, детали сообщим своевременно. Мы уже говорили, что вместе с (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом проведут телемост, по сути начало стройки третьего блока АС "Аккую" будет на следующей неделе. И будет встреча с правительством, соответственно, с профильным вопросом и с открытой оперативной частью", - сказал Песков.