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Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике

Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике и с правительством, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет достаточно важное совещание по экономике, детали сообщим своевременно. Мы уже говорили, что вместе с (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом проведут телемост, по сути начало стройки третьего блока АС "Аккую" будет на следующей неделе. И будет встреча с правительством, соответственно, с профильным вопросом и с открытой оперативной частью", - сказал Песков.

Политика

По материалам: ria.ru
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