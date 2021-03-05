Путин назначил нового посла в Узбекистане

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин назначил новым послом России в Узбекистане Олега Мальгинова, освободив от этих обязанностей Владимира Тюрденева, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно информации на сайте МИД России, Мальгинов занимал пост директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) российского внешнеполитического ведомства.

"Назначить Мальгинова Олега Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан", - говорится в документе.

Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Владимира Тюрденева.