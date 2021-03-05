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Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форумеВладимир ПутинФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), однако формат участия главы государства еще не определен, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 4 марта.

«Представить петербургский форум без участия главы государства невозможно, это президентский форум», — отметил Песков.

По его словам, из-за подвижности эпидемиологической ситуации в настоящий момент нельзя назвать точный формат участия Путина в пленарной сессии. «Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата», — добавил он.

ПМЭФ в этом году пройдет 2-5 июня. В оргкомитете форума пообещали приложить все усилия для проведения этого мероприятия с учетом действующих так называемых антиковидных мер.

Россия

По материалам: lenta.ru
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