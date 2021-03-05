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Путин рассказал об эмоциях своего знакомого иностранца от Москвы в пандемию

Путин рассказал об эмоциях своего знакомого иностранца от Москвы в пандемиюФото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, как его знакомый иностранец удивился оживленной Москве в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 4 марта.

Глава государства во время общения с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» пояснил, что его знакомый приехал по делам в Россию. Они встретились вчера вечером.

«Он говорит: ты знаешь, я удивился, приехав в Москву. Москва живет! У нас, говорит, в наших крупных городах, а это один из крупнейших городов Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», — пересказал российский лидер свой разговор с иностранцем.

Ранее в четверг Путин заявил, что окончательной победы над коронавирусом можно добиться только при объединении усилий стран. Президент также неоднократно отмечал, что РФ проявила себя в борьбе с пандемией лучше многих развитых стран.

За последние два месяца в российской столице была отменена большая часть ограничений, связанных с коронавирусом. Так, в конце января был снят запрет на работу ресторанов и других заведений индустрии развлечений после 23:00. Ранее в том же месяце был отменен запрет на работу музеев, библиотек и других учреждений культуры. К очному обучению вернулись учащиеся колледжей, спортивных школ, учреждений дополнительного образования.

Россия

По материалам: lenta.ru
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