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Раскрыта судьба несовершеннолетних детей погибшего на заводе отца-одиночки

Раскрыта судьба несовершеннолетних детей погибшего на заводе отца-одиночкиМесто происшествияКадр: РЕН ТВ

Двоих несовершеннолетних детей отца-одиночки, погибшего при взрыве на заводе в Златоусте, возьмет под опеку старшая сестра. Их судьбу раскрыли в министерстве социального развития Челябинской области, передает «Накануне. RU».

Как рассказала глава министерства Ирина Буторина, несовершеннолетним детям 16 и 12 лет.

«Он [отец] поднимал детей в одиночку, поскольку мама умерла. Семья благополучная, очень дружная, сплоченная, друг друга поддерживают», — сообщила министр.

Буторина добавила, что на семью будут оформлены необходимые пособия. При согласии с детьми будет работать психолог.

О взрыве на заводе в Златоусте стало известно ранее 5 марта. Авария произошла в цехе Уральской сталелитейной компании при разгрузке баллонов с кислородом. Напарник погибшего мужчины госпитализирован. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился оказать помощь семье отца-одиночки.

Россия

По материалам: lenta.ru
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Раскрыта судьба несовершеннолетних детей погибшего на заводе

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