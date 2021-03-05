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Раскрыты детали выбора Ельциным своего преемника

Раскрыты детали выбора Ельциным своего преемникаФото: Владимир Родионов / РИА Новости

Политтехнолог Глеб Павловский, сотрудничавший с Кремлем во время второго президентского срока Бориса Ельцина, раскрыл детали выбора им своего преемника. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру».

«[Критерии были] только в голове у Бориса Николаевича. Наш подбор не играл никакой роли. Это было суверенное решение Ельцина, где никаких критериев не было, все происходило явочным порядком», — отметил Павловский.

Он добавил, что поначалу, в 1997 году, на роль преемника выдвинулся Борис Немцов. «Мы занимались его раскруткой, и уже к лету 1997 года его рейтинг превысил рейтинг [Геннадия] Зюганова. Но тут началась война против него со стороны двух медиаолигархов, контролировавших телевидение — [Владимира] Гусинского и [Бориса] Березовского. Примерно за год они его уничтожили как кандидата в президенты», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Павловский рассказал, что затем начался поиск Ельциным преемника среди силовиков — «интеллигентных силовиков», первым из которых оказался Евгений Примаков, в 1990-х возглавлявший Службу внешней разведки.

«Получилось так, что этот интеллигентный силовик оказался слишком удачной находкой. Он очень быстро стал популярен и повел себя независимо от Ельцина. Тому это не нравилось», — пояснил политтехнолог.

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке и назначил исполняющим обязанности президента тогдашнего премьер-министра, бывшего директора ФСБ Владимира Путина.

Россия

По материалам: lenta.ru
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