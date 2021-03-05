Роскомнадзор оштрафует восемь интернет-площадок за призывы к протестам

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении на восемь популярных интернет-площадок. Как сообщается на сайте ведомства, их планируют оштрафовать за призывы к участию подростков в акциях протеста.

В список площадок, допустивших нарушения, Роскомнадзор включил социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Telegram и видеохостинг YouTube.

Протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube уже поступили в суд, отметили в ведомстве.

В Роскомнадзоре объяснили, что протоколы были составлены из-за того, что указанные площадки не удалили или удалили несвоевременно информацию, которая вовлекала подростков в «участие в несанкционированных массовых мероприятиях».