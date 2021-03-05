Россия и Белоруссия создадут три центра подготовки военных

Вадим Карасев

Министры обороны России и Белоруссии договорились о создании трех совместных центров подготовки военнослужащих, два из них будут расположены на российской территории.

В Минобороны подтвердили, что Сергей Шойгу и Виктор Хренин в ходе переговоров в пятницу достигли соответствующих договоренностей. Центры разместят в Калининградской и Нижегородской областях, а также под Гродно.

Стороны также обсудили предстоящие стратегические учения "Запад-2021". Российский министр назвал ключевым моментом переговоров дальнейшую работу совместной системы ПВО двух государств.

Маневры "Запад-2021" состоятся и на белорусской, и на российской территории. Они намечены на 10–16 сентября, в их основе будет лежать сценарий потенциальной эскалации военно-политической обстановки.

Как сообщал NEWSTES, ранее Белоруссия заявила о желании взять у России еще один кредит.