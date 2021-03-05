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Россия начала готовиться к первой со времен СССР миссии на Венеру

Россия начала готовиться к первой со времен СССР миссии на Венеру

Российские специалисты приступили к проектированию межпланетной автоматической станции "Венера-Д", которая станет первым аппаратом, запущенным Россией на Венеру. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик РАН Лев Зеленый.

Исполнителями проекта выступят НПО им. Лавочкина и ИКИ РАН. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что на финансирование миссии потребуется порядка 17 млрд рублей.

Начинается техническое проектирование проекта. <...> Мы надеемся, что в 2029 году к Венере улетит первый аппарат.

По словам Зеленого, основные параметры венерианской программы будут определены на стадии проектирования. Пока концепция включает три миссии. Первая ("Венера-Д") будет запущена в 2029 году и должна будет изучить поверхность, атмосферу, внутреннее строение и окружающую плазму Венеры. Вторая стартует в 2031 году и продолжит эти исследования. Третья будет направлена к Венере в 2034 году и должна будет доставить на Землю образцы атмосферы и аэрозолей, а если повезет, то и грунта.

Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР. Советская автоматическая станция "Венера-7" 15 декабря 1970 года совершила первую в истории мягкую посадку на поверхность второй по удаленности от Солнца планеты. При этом на самой планете станция проработала около 20 минут и вышла из строя.

Как писал NEWSTES, в сентябре 2020 года ученые Кардиффского и Массачусетского технологического университетов обнаружили в атмосфере Венеры ядовитый газ фосфин, что может быть признаком наличия на планете жизни.

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По материалам: uposters.ru
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