Россия начала готовиться к первой со времен СССР миссии на Венеру
Российские специалисты приступили к проектированию межпланетной автоматической станции "Венера-Д", которая станет первым аппаратом, запущенным Россией на Венеру. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик РАН Лев Зеленый.
Исполнителями проекта выступят НПО им. Лавочкина и ИКИ РАН. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что на финансирование миссии потребуется порядка 17 млрд рублей.
По словам Зеленого, основные параметры венерианской программы будут определены на стадии проектирования. Пока концепция включает три миссии. Первая ("Венера-Д") будет запущена в 2029 году и должна будет изучить поверхность, атмосферу, внутреннее строение и окружающую плазму Венеры. Вторая стартует в 2031 году и продолжит эти исследования. Третья будет направлена к Венере в 2034 году и должна будет доставить на Землю образцы атмосферы и аэрозолей, а если повезет, то и грунта.
Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР. Советская автоматическая станция "Венера-7" 15 декабря 1970 года совершила первую в истории мягкую посадку на поверхность второй по удаленности от Солнца планеты. При этом на самой планете станция проработала около 20 минут и вышла из строя.
Как писал NEWSTES, в сентябре 2020 года ученые Кардиффского и Массачусетского технологического университетов обнаружили в атмосфере Венеры ядовитый газ фосфин, что может быть признаком наличия на планете жизни.