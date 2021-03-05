Россия потребовала от Великобритании объяснить вмешательство в работу СМИ

Вадим Карасев

Мария ЗахароваФото: РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Великобритании объяснить вмешательство в работу СМИ. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Если британские коллеги считают, что, исповедуя тактику замалчивания и торможения передачи ответа, они смогут избежать диалога на этот счет — нет, они ошибаются», — сказала представитель ведомства. По ее словам, Лондон не сможет этого избежать, и в ближайшее время такие представления британской стороне будут сделаны.

В конце февраля Захарова сообщила об утечке документов МИД Великобритании о том, что Лондон через посредников финансово поддерживает и вручную управляет работой различных информационных изданий.

Ранее Захарова назвала российскую несистемную оппозицию агентами влияния Запада. По ее мнению, на самом деле представители оппозиции, которые поддерживают санкции западных стран, — это «агенты влияния». Захарова сочла, что они проводят интересы других стран на территории России, в то время как на самом деле «демократия означает возможность политического процесса внутри страны».