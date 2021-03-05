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Россия призвала провести встречу по возвращению США в ядерную сделку

Россия призвала провести встречу по возвращению США в ядерную сделку
Москва призывает как можно скорее провести встречу по возвращению США в ядерную сделку и восстановлению обязательств Ирана в рамках СВПД, заявил в пятницу постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.


"Ясно, что их нужно начинать как можно быстрее. Все, мы перешагнули через те события, которые проходили в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ, надо заняться делом", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".

"Наверное, нужна неофициальная встреча в составе нынешних участников ядерной сделки и США с тем, чтобы начать разговор. В принципе это вполне вероятно, но необходимо прояснить некоторые детали, поскольку тема очень чувствительна, особенно для Ирана", - отметил Ульянов.

Россия

По материалам: ria.ru
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