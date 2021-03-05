Россия призвала провести встречу по возвращению США в ядерную сделку

Анастасия Иванова

Москва призывает как можно скорее провести встречу по возвращению США в ядерную сделку и восстановлению обязательств Ирана в рамках СВПД, заявил в пятницу постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.





"Ясно, что их нужно начинать как можно быстрее. Все, мы перешагнули через те события, которые проходили в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ, надо заняться делом", - сказал Ульянов в эфире телеканала " Россия 24 ".

"Наверное, нужна неофициальная встреча в составе нынешних участников ядерной сделки и США с тем, чтобы начать разговор. В принципе это вполне вероятно, но необходимо прояснить некоторые детали, поскольку тема очень чувствительна, особенно для Ирана", - отметил Ульянов.