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Россия впервые прошла кризис лучше всего остального мира

Россия впервые прошла кризис лучше всего остального мираФото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Россия впервые за 30-летний постсоветский период прошла кризис лучше, чем остальной мир в целом. К такому выводу пришли эксперты института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) по итогам макроэкономического исследования.

Его авторы отмечают, что глобальная экономика в результате пандемии коронавируса в 2020 году упала в среднем на 3,5 процента. В то же время ВВП России сократился на 3,1 процента, что меньше, чем прогнозировалось. Для сравнения эксперты приводят пример 2015 года, когда экономика страны упала на два процента, в то время как мировой ВВП вырос на 3,4 процента. В 2009 году российская экономика после мирового экономического кризиса показала снижение на 7,8 процента, когда мировой ВВП тогда снизился только на 0,1 процента.

Авторы исследования подчеркивают, что Россия впервые за 30 лет перенесла мягкую рецессию, чем весь мир в целом, учитывая, что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение цен на нефть. По их оценкам, падение экономики помогли смягчить проведение политики бюджетного правила, таргетирование инфляции и антикризисные меры. Без них падение могло бы составить 7–8 процентов.

В ВШЭ отметили, что пандемия коронавируса привела к снижению потребительской и инвестиционной активности из-за введенных ограничений, снижение объемов экспорта и мировых цен на нефть.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА) назвало неожиданный минус от постепенного восстановления мировой экономики от пандемии коронавируса. С конца прошлого года количество вредных выбросов в атмосферу стало постепенно увеличиваться после исторического падения. Так, в декабре 2020 года глобальные выбросы были на 2 процента выше, чем в том же месяце годом ранее.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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