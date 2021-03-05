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Россиянам раскрыли способы распознать момент переедания

Россиянам раскрыли способы распознать момент перееданияФото: Unsplash

Распознать момент переедания можно несколькими способами. Их в разговоре в телеканалом «Звезда» раскрыла врач-валеолог Надежда Чернышова.

По ее словам, часто бывает трудно определить, когда надо остановиться и не съесть больше положенного. Одними из таких признаков будут ощущение растягивания желудка после еды, иногда болезненные, а также отрыжка, неприятные ощущения в животе, брожение газов.

Желание поспать после приема пищи — еще один сигнал о переедании. «После обильной трапезы человек, начавший двигаться, замечает, что он потеет больше обычного», — добавила Чернышова.

Она отметила, что избежать подобной ситуации можно, изначально ограничив размер порции на четверть от желаемого количества. Кроме того, рекомендуется есть только при чувстве голода, во время еды не смотреть телевизор, пережевывать пищу дольше и избегать перекусов.

Переедание вредит здоровью, уточнила врач. Оно не только ведет к набору веса, но и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, провоцирует жировой гепатоз печени, может усугубиться стресс и ухудшиться сон.

Ранее Чернышова говорила, что раздельное питание способно привести к возникновению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Россия

По материалам: lenta.ru
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