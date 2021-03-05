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Россияне стали чаще играть свадьбы

Россияне стали чаще играть свадьбыФото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Россияне стали чаще играть свадьбы и реже разводиться в январе 2021 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

По данным Росстата, число зарегистрированных в России браков в январе 2021 года выросло на 14,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Узаконить свои отношения решили жители 71 из 85 регионов страны.

В лидерах по приросту Белгородская область — число зарегистрированных браков выросло с 320 до 500. Также увеличились показатели в Орловской (со 152 до 209), Челябинской (от 888 до 1188) и Калининградской (от 293 до 383) областях, Мордовии (от 151 до 201) и Карелии (от 137 до 179).

Больше всего браков в январе 2021 года заключили в Москве и Краснодарском крае (по 4105), Московской области (3050), Санкт-Петербурге (2262).

Число разводов в январе 2021 года стало на 17,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го в 75 регионах. В лидерах — Карелия (от 228 до 151). Сокращение также наблюдается в Ленобласти (от 646 до 400), Бурятии (от 348 до 242), Тамбовской области (от 322 до 224).

Наибольшее число разводов в январе 2021 года зафиксировано в Москве (3348), Московской области (2366), Краснодарском крае (2021), Санкт-Петербурге (1771).

Россия

По материалам: lenta.ru
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