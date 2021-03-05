Россияне заявили о крахе карьерных планов

Вадим Карасев

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Около 53 процентов россиян десять лет назад строили карьерные планы, только у 10 процентов опрошенных все идет по намеченному пути, а у пяти процентов даже лучше. Однако 38 процентов заявили о крахе ожиданий, говорится в исследовании SuperJob.

Женщины строят планы реже мужчин (51 и 54 процента соответственно), но у них карьера чаще развивается в нужном направлении. Среди врачей и медицинских сестер больше всего тех, чья служба идет по намеченному пути (29 и 28 процентов соответственно). Среди программистов и маркетологов об этом рассказал каждый четвертый, а среди системных администраторов, дизайнеров и юристов — по 24 процента.

О том, что все идет хуже, чем предполагалось, чаще сообщают экономисты, менеджеры по закупкам и инженерно-технические работники. Опрошенные, чей доход превышает 80 тысяч рублей, сообщают о наличии карьерных планов значительного чаще других (62 процента). Из них около 25 процентов отмечают, что их рост по службе идет в намеченном темпе или даже быстрее.

Ранее стало известно, что пандемия коронавируса заставила людей по всему миру работать меньше. Доля вакансий, где предлагается четырехдневная рабочая неделя, за последние несколько лет взлетела втрое. На 10 тысяч соискателей приходится 62 вакансии с такими условиями.