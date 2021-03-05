Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне заявили о крахе карьерных планов

Россияне заявили о крахе карьерных плановФото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Около 53 процентов россиян десять лет назад строили карьерные планы, только у 10 процентов опрошенных все идет по намеченному пути, а у пяти процентов даже лучше. Однако 38 процентов заявили о крахе ожиданий, говорится в исследовании SuperJob.

Женщины строят планы реже мужчин (51 и 54 процента соответственно), но у них карьера чаще развивается в нужном направлении. Среди врачей и медицинских сестер больше всего тех, чья служба идет по намеченному пути (29 и 28 процентов соответственно). Среди программистов и маркетологов об этом рассказал каждый четвертый, а среди системных администраторов, дизайнеров и юристов — по 24 процента.

О том, что все идет хуже, чем предполагалось, чаще сообщают экономисты, менеджеры по закупкам и инженерно-технические работники. Опрошенные, чей доход превышает 80 тысяч рублей, сообщают о наличии карьерных планов значительного чаще других (62 процента). Из них около 25 процентов отмечают, что их рост по службе идет в намеченном темпе или даже быстрее.

Ранее стало известно, что пандемия коронавируса заставила людей по всему миру работать меньше. Доля вакансий, где предлагается четырехдневная рабочая неделя, за последние несколько лет взлетела втрое. На 10 тысяч соискателей приходится 62 вакансии с такими условиями.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Политолог оценил последствия новых возможных санкций против России
Политолог оценил последствия новых возможных санкций против России
Жириновский призвал возродить балы в России
Жириновский призвал возродить балы в России
МТС запустила первую в России 5G сеть
МТС запустила первую в России 5G сеть
В России проведут фестиваль патриотического рэпа
В России проведут фестиваль патриотического рэпа
Масленица 2021: что можно и чего нельзя делать на праздничной неделе
Масленица 2021: что можно и чего нельзя делать на праздничной неделе
В Москве на Городской конкурс лучших воспитательных практик представили более 1 тысячи проектов
В Москве на Городской конкурс лучших воспитательных практик
На Кубани в рамках национального проекта «Образование» одновременно строят пять школ
На Кубани в рамках национального проекта «Образование» одновременно
Захарова пообещала «скоро порадовать» США ответом на санкции
Захарова пообещала «скоро порадовать» США ответом на санкции
Судья предложил насильнику жениться на жертве-школьнице для избежания срока
Судья предложил насильнику жениться на жертве-школьнице для избежания
США разместят ракеты на соседних с Китаем островах
США разместят ракеты на соседних с Китаем островах
Кремль начал готовиться к новым санкциям США
Кремль начал готовиться к новым санкциям США
Госдолгу США предсказали рекордный взлет
Госдолгу США предсказали рекордный взлет

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной

Еще по теме

Выявлено нежелание россиян фотографироваться
Смотрящих телевизор россиян стало вдвое меньше
Россияне раскрыли свое отношение к выпускным
Россияне назвали самые скучные профессии