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Россиянина засудили за ругань на латыни

Россиянина засудили за ругань на латыниФото: Pixabay

Жителя Новосибирска засудили за оскорбления в чате дольщиков в WhatsApp. Россиянин, в частности, назвал оппонента «ослом» на латыни, пишет местный портал NGS.

По информации издания, мужчина получил штраф в размере трех тысяч рублей. Вторую участницу конфликта, которая также оскорбляла одного из дольщиков, но по-русски, оштрафовали на семь тысяч.

Оба ответчика намерены оспорить штраф. Мужчина заявил порталу, что считает наказание несправедливым. «Я не обращался к нему адресно, сказал лишь, что данная фраза интересней бы звучала на латыни», — пояснил он, отметив, что ему стало интересно, как это прозвучит на мертвом языке.

Вторая участница конфликта заявила, что подаст апелляцию, так как «даже не материла» дольщика.

В ноябре прошлого года жительница Казани получила штраф в размере одной тысячи рублей за матерные слова и оскорбления, использованные во время общения через WhatsApp. По данным журналистов, россиянка состояла в общем чате одного из городских дворов, где обсуждался переход от управляющей компании в ТСЖ. Пользовательница мессенджера пыталась доказать остальным жителям свою точку зрения с использованием нецензурных выражений.

Россия

По материалам: lenta.ru
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