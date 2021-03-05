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Россиянка выдумала беременность и пожаловалась мужу на забравших ребенка врачей

Россиянка выдумала беременность и пожаловалась мужу на забравших ребенка врачейФото: DCPhoto / Legion-media.ru

Жительница Казани выдумала беременность и девять месяцев обманывала родственников. Когда пришло время родов, она уехала из дома на две недели и позже сообщила мужу, что ребенка не отдали врачи, пишет «Комсомольская правда».

Обман вскрылся, когда супруг пришел в больницу выяснять, что случилось с его новорожденным сыном. По словам мужчины, жена находилась в стационаре с 22 февраля и была выписана без ребенка, и медики толком не объяснили ей, по какой причине это произошло.

В перинатальном центре мужчине ответили, что ничего не знают об этой ситуации. Выяснять обстоятельства позвали 32-летнюю псевдороженицу. Она уверенно рассказала ту же историю, что раньше выдумала для мужа и свекрови: якобы она приехала в клинику за 14 дней до предполагаемых родов, ей сделали кесарево сечение, и родился мальчик весом 4200 граммов. Врачи якобы забрали его, потому что «ему стало плохо», а фотографии с ребенком она не делала из-за боязни сглаза. 4 марта супруг со своей матерью приехал забирать россиянку, которая ждала их на автобусной остановке у медучреждения.

Позже муж узнал, что женщина не лежала в этой больнице. УЗИ показало, что никаких родов у нее не было. Шрам, который якобы было от кесарева, оказался расчесанной почти до крови кожей. В беременность родственники поверили из-за ее полноватой фигуры.

Медработники пожаловались в полицию. Ситуация находится на контроле у МВД и министерства здравоохранения Татарстана.

Ранее жительница Дагестана Лаура Даудова обманула мужа, что ждет двойню, а потом сообщила, что после родов дети умерли. На похоронах члены семьи раскрыли саваны и обнаружили там двух кукол. Женщина призналась, что соврала, чтобы супруг не ушел от нее. По ее словам, она так поверила в собственную ложь, что у нее начал расти живот, внутри чувствовалось шевеление. Супруг простил ее. Позже вскрылась похожая история, произошедшая в республике в 2014 году.

Россия

По материалам: lenta.ru
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