Россиянка выдумала беременность и смерть ребенка ради защиты в суде

Вадим Карасев

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Жительница города Валдай Новгородской области захотела избежать наказания в суде и соврала о беременности ради защиты, после чего заявила, что ребенок умер. Информацию из регионального управления Следственного комитета публикует ТАСС.

По данным ведомства, россиянка не выплачивала алименты на несовершеннолетнего ребенка. Приставы неоднократно приходили к ней, но это не помогало. «Опасаясь наказания в виде административного ареста, [она] предоставила ложную справку о беременности сроком 36 недель», — рассказали в СК. Из-за беременности женщине назначили штраф, а не административный арест или обязательные работы.

После суда женщина по-прежнему не платила алименты, приставы снова пришли к ней, но не увидели новорожденного ребенка. Женщина пояснила, что тот умер, но не смогла подтвердить это документами. Тогда приставы попросили показать место захоронения ребенка, и женщина призналась, что справка о беременности была фальшивая. Ее якобы выписала врач местного медучреждения, но не получила за это вознаграждение.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении участником производства по делу»).