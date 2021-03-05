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Россиянка задушила семилетнего сына и покончила с собой

Россиянка задушила семилетнего сына и покончила с собойФото: pixabay.com

В Татарстане мать задушила семилетнего сына, после чего покончила с собой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в поселке Васильево. Тело 38-летней россиянки и ребенка обнаружил вернувшийся домой после работы глава семейства. Уточняется, что семья была благополучной и не состояла на учете, проблем с алкоголем не было.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в поселке Октябрьский Пермского края, по версии следствия, вечером 1 марта 16-летний подросток зарубил свою семью топором, а затем скрылся на такси. Изначально по подозрению в убийстве с особой жестокостью полицейские объявили в розыск главу семейства — тела убитых были настолько обезображены, что мужчину приняли за его сына. Однако вскоре сотрудники СКР и МВД установили подозреваемого. Подростка задержали в Екатеринбурге.

Россия

По материалам: lenta.ru
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