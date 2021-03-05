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Россиянки выбрали образцы для подражания среди киногероинь

Россиянки выбрали образцы для подражания среди киногероиньКадр из фильма «Унесенные ветром»

Канал Cinema провел опрос, в рамках которого россиянки выбрали образцы для подражания среди киногероинь. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

Выяснилось, что больше всего жительницы страны хотят быть похожими на Скарлетт О'Хару из фильма «Унесенные ветром». Ее описали как сильную, волевую и умеющую любить.

Второе место разделили Дана Скалли из сериала «Секретные материалы» и Кларисса Старлинг из ленты «Молчание ягнят». Обе героини работали агентами ФБР. Замкнула тройку Хюррем Султан из турецкого сериала «Великолепный век».

Среди других героинь, которые являются примерами для подражания, россиянки назвали радистку Кэт из советского сериала «Семнадцать мгновений весны», Эллен Рипли из фильма «Чужой» и Бри Ван де Камп из сериала «Отчаянные домохозяйки».

В прошлом году возглавивший рейтинг фильм «Унесенные ветром» вызвал скандал в США. На фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда стриминговый сервис HBO Max убрал картину с платформы, объяснив это спорными моментами, связанными с расой. Позднее фильм вернули в коллекцию.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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