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Российский МИД заявил о готовности ответить на санкции США

Российский МИД заявил о готовности ответить на санкции США
Россия скоро объявит об ответных мерах на новые американские санкции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Первого канала".

Так она ответила на вопрос, чего ждет Москва в ситуации с санкциями.


"Почему вы думаете, что мы ждем? Никто не ждет, другое дело, что <…> раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы <...> Но, учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется", — сказала Захарова.

раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы <...> Но, учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется", — сказала Захарова.">

На этой неделе Евросоюз из-за ситуации вокруг Алексея Навального впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Вслед за этим новые ограничения установили и США. В список с формулировкой "за производство биологического и химического оружия" попали 14 организаций и несколько чиновников. В Кремле заявили, что все обвинения в наличии у Москвы химического оружия безосновательны и голословны.

Политика

По материалам: ria.ru
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