Российский посол ответил на претензии США по правам человека

Вадим Карасев

Анатолий АнтоновФото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на претензии США по правам человека. Текст его выступления в дискуссионном клубе «Космос-Клаб» опубликован на сайте посольства.

По его словам, Россия отвергает претензии США по правам человека.

«Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить», — пояснил Антонов.

По его словам, Россия считает безосновательными обвинения США «в применении химического оружия против Алексея Навального» (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). «При этом любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции», — добавил он.

Антонов отметил, что Россия считает категорически неприемлемыми абсурдные призывы об «освобождении» Навального. В международной практике это называется «вмешательством во внутренние дела суверенного государства», напомнил российский посол.

2 марта ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. В частности, в санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС.

Тогда же США обнародовали список россиян, попавших под санкции. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Позже в МИД России заявили, что скоро последует симметричный ответ на новые санкции.