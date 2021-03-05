Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Российскую вакцину «Спутник V» предложили производить в Италии

Российскую вакцину «Спутник V» предложили производить в Италии

Российскую вакцину «Спутник V» предложили производить в ИталииФото: David Mercado / Reuters

Италии стоит начать производить у себя разработанную в России вакцину «Спутник V». С таким предложением выступил Алессио Д'Амато, глава здравоохранения центрального региона страны, административной области Лацио. Об этом сообщает агентство Reuters.

Производство предлагается начать после того, как «Спутник V» одобрит Европейское агентство лекарственных препаратов (ЕМА). По словам Д'Амато, он встречался с учеными из российского института Гамалеи, разработавшего препарат. Они согласились сотрудничать с инфекционной больницей в Риме. По данным источника агентства, регион запросил у России один миллион доз вакцины.

В отличие от Ломбардии и Пьемона — итальянских регионов, тяжело переживших коронавирусную пандемию, — в Лацио властям удалось обеспечить контроль над распространением заболевания.

4 марта EMA начало экспертизу российской вакцины «Спутник V». Европейский регулятор рассчитывает, что оценка вакцины пройдет в сокращенные сроки. В тот же день стало известно, что Еврокомиссия разрешила странам-членам Евросоюза закупать «Спутник V» самостоятельно.

Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутника V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь регистрации препарата в ЕС.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Фотограф-педофил раздевал детей на камеру в детском саду под Киевом
Фотограф-педофил раздевал детей на камеру в детском саду под Киевом
Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике
Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике
В ЕС разрешили странам самостоятельно закупать «Спутник V»
В ЕС разрешили странам самостоятельно закупать «Спутник V»
Папа римский заедет в «бывшее сердце» ИГ
Папа римский заедет в «бывшее сердце» ИГ
Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный
Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в
"Пользы меньше, чем от вешалки": итальянцы посмеялись над игрой Кокорина
"Пользы меньше, чем от вешалки": итальянцы посмеялись над игрой
Впервые опубликовано неизданное стихотворение Владимира Набокова о Супермене
Впервые опубликовано неизданное стихотворение Владимира Набокова о
Росстат рассказал, какие продукты подорожали в феврале
Росстат рассказал, какие продукты подорожали в феврале
В сети обсуждают маленький член в прямом эфире Биби Рексы
В сети обсуждают маленький член в прямом эфире Биби Рексы
Ура! Биби Рекса работает над песней для BTS
Ура! Биби Рекса работает над песней для BTS
«Я вешу 50 килограммов» — Полина Гагарина раскрыла свой вес
«Я вешу 50 килограммов» — Полина Гагарина раскрыла свой вес
Названа причина для роста цен на нефть и газ
Названа причина для роста цен на нефть и газ

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной
США упрекнули в позерстве и злоупотреблении правом вето в ООН
США упрекнули в позерстве и злоупотреблении правом вето в ООН
Байдена обвинили в открытии границ для наркокартелей
Байдена обвинили в открытии границ для наркокартелей

Еще по теме

Еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
В ЕС начали экспертизу российской вакцины «Спутник V»
Российскую вакцину «Спутник V» могут начать производить в Харькове
Австрия начала переговоры с Россией по поводу поставок «Спутника V»