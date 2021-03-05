Российскую вакцину «Спутник V» предложили производить в Италии

Вадим Карасев

Фото: David Mercado / Reuters

Италии стоит начать производить у себя разработанную в России вакцину «Спутник V». С таким предложением выступил Алессио Д'Амато, глава здравоохранения центрального региона страны, административной области Лацио. Об этом сообщает агентство Reuters.

Производство предлагается начать после того, как «Спутник V» одобрит Европейское агентство лекарственных препаратов (ЕМА). По словам Д'Амато, он встречался с учеными из российского института Гамалеи, разработавшего препарат. Они согласились сотрудничать с инфекционной больницей в Риме. По данным источника агентства, регион запросил у России один миллион доз вакцины.

В отличие от Ломбардии и Пьемона — итальянских регионов, тяжело переживших коронавирусную пандемию, — в Лацио властям удалось обеспечить контроль над распространением заболевания.

4 марта EMA начало экспертизу российской вакцины «Спутник V». Европейский регулятор рассчитывает, что оценка вакцины пройдет в сокращенные сроки. В тот же день стало известно, что Еврокомиссия разрешила странам-членам Евросоюза закупать «Спутник V» самостоятельно.

Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутника V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь регистрации препарата в ЕС.