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Росстат рассказал, какие продукты подорожали в феврале

Росстат рассказал, какие продукты подорожали в феврале
Куриное мясо в России в феврале подорожало на 4,7%, яйца - на 2,3%, кроме того, на 0,2% выросла средняя стоимость подсолнечного масла, несмотря на действие соглашений о стабилизации цен, тогда как сахар, напротив, подешевел на 0,8%, следует из данным Росстата.

Так, охлажденные и мороженые куры в феврале выросли в цене на 4,65% по сравнению с январем. С начала года куриное мясо подорожало на 6,61%, а по сравнению с февралем 2020 года - на 12,96%. В свою очередь цены на куриные яйца за февраль выросли на 2,25%.

По данным статистического ведомства, в 20 регионах стоимость яиц выросла на 0,1-1,5%, в 27 субъектах - на 1,6-4%, в 31 субъекте - на 4,1-12,9%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В шести субъектах яйца подешевели на 0,3-3,5%. По сравнению с декабрем 2020 года продукция подорожала на 1,94%, в годовом выражении - на 28,22%.

Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 20 субъектах - на 1-1,9%, в девяти субъектах - на 2-4,1%. В трех субъектах цены не изменились. В то же время в 17 субъектах масло подсолнечное подешевело на 0,1-0,9%, в 16 субъектах - на 1-4,3%", - говорится в сообщении Росстата.
Россия

По материалам: ria.ru
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