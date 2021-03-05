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Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль в начале утренних торгов укрепился после вечернего провала накануне, произошедшего из-за обострения санкционных рисков, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 07:20 мск снизился на 22 копейки, до 74,48 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 89,07 рубля.

Накануне в последние полтора часа торгов на Московской бирже рубль резко отступил: доллар и евро после 22:30 мск скачком прибавили более рубля, подскочив до 74,98 рубля и до 89,73 рубля соответственно.

США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций, направленных против суверенного долга и бизнесменов России.
Экономика

По материалам: ria.ru
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