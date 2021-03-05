Саша Черно довольна своими успехами и заработками
Сегодня, 16:45 Вадим Карасев
Саша Черно побывала на очередном мероприятии в компании супруга и вполне довольна своими впечатлениями от похода. Дела ее идут вверх, новый пиар-менеджер явно старается сделать все, чтобы Черно была на слуху, организовывает приглашения на полусветские вечеринки, находит рекламу, что позволяет Саше хвастаться достижениями.Жизнь Саши Черно, недавно угрожавшей фолловерам удалить Инстаграм, если они не будут проявлять больше активности, начинает налаживаться. Она снова побывала в обществе, продолжает зарабатывать на рекламе и явно угадала с выбором пиар-менеджера, развившего небывалую активность, пишет newstes.ru.
Саша так довольна, что в сториз хвастает интервью, которое у нее взяло одно из изданий в преддверии 8 марта на тему подарков. Там Черно делилась своим опытом, как избежать ненужных сюрпризов и правильно подсказать мужу, что дарить. Только совсем недавно она выходила из себя из-за того, что Иосиф Оганесян подарил ей не то, о чем она просила, хотя она говорила прямым текстом, что ей нужно.
Саше следовало бы привлечь пиар-менеджера к работе над продвижением мужа, а то на фоне успешной супруги он все больше сдувается и жалуется, что подписчики не желают активничать, даже взамен на обещания подарков. Неужели у Иосифа нет талантов, чтобы показать его с интересной стороны? Или Черно нравится задвигать его на второй план?
«Было бы чем гордиться», «Мир сошел с ума», «Как можно куда-то приглашать Черно?», - высказываются пользователи.
Фолловеры уверены, что Черно ждет успех, она добьется всего, о чем мечтает, кроме тонкой талии. Хотя о талии мечтает, скорее, не Саша, а ее хейтеры, постоянно напоминающие экс-участнице, что она совсем себя запустила и продолжает расти вширь без малейшего намека на похудение, несмотря на многочисленные обещания исправиться.
По материалам: life-dom2.su