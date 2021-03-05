Саша Черно довольна своими успехами и заработками

Вадим Карасев

Саша Черно побывала на очередном мероприятии в компании супруга и вполне довольна своими впечатлениями от похода. Дела ее идут вверх, новый пиар-менеджер явно старается сделать все, чтобы Черно была на слуху, организовывает приглашения на полусветские вечеринки, находит рекламу, что позволяет Саше хвастаться достижениями.

«Было бы чем гордиться», «Мир сошел с ума», «Как можно куда-то приглашать Черно?», - высказываются пользователи.

Жизнь Саши Черно, недавно угрожавшей фолловерам удалить Инстаграм, если они не будут проявлять больше активности, начинает налаживаться. Она снова побывала в обществе, продолжает зарабатывать на рекламе и явно угадала с выбором пиар-менеджера, развившего небывалую активность, пишет newstes.ru.Саша так довольна, что в сториз хвастает интервью, которое у нее взяло одно из изданий в преддверии 8 марта на тему подарков. Там Черно делилась своим опытом, как избежать ненужных сюрпризов и правильно подсказать мужу, что дарить. Только совсем недавно она выходила из себя из-за того, что Иосиф Оганесян подарил ей не то, о чем она просила, хотя она говорила прямым текстом, что ей нужно.Саше следовало бы привлечь пиар-менеджера к работе над продвижением мужа, а то на фоне успешной супруги он все больше сдувается и жалуется, что подписчики не желают активничать, даже взамен на обещания подарков. Неужели у Иосифа нет талантов, чтобы показать его с интересной стороны? Или Черно нравится задвигать его на второй план?Фолловеры уверены, что Черно ждет успех, она добьется всего, о чем мечтает, кроме тонкой талии. Хотя о талии мечтает, скорее, не Саша, а ее хейтеры, постоянно напоминающие экс-участнице, что она совсем себя запустила и продолжает расти вширь без малейшего намека на похудение, несмотря на многочисленные обещания исправиться.