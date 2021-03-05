Саша Черно рассказала, как нужно говорить с мужчинами о подарках

Вадим Карасев

Подарки на различные праздники — это сложная тема, которая часто является причиной ссор и разногласий в парах. Кому-то не понравился подарок, один не угадал желание другого, ну а некоторые просто не любят сюрпризы. На самом деле это как раз про меня. Я очень не люблю сюрпризы. Я люблю сама все придумать, продумать, чтобы все точно было так, как нужно. И если, не дай бог, что-то пойдёт не так, я расстроюсь, буду плакать, испорчу настроение себе и окружающим.У нас в паре была такая ситуация на Новый год. Муж мне подарил фен известной марки. А мне хотелось другой подарок: я хотела лысую кошку. По сути, фен даже полезнее, но мне хотелось ее — и все тут! И сразу праздник испорчен и мне, и мужу. Уверена, что во многих парах происходят такие ситуации. Для того чтобы их избежать, мужчине нужно сразу напрямую говорить о том, чего ты хочешь.Как это делаю я? Предположим, мне захотелось тот или иной аромат духов. Я сначала покажу мужу, чтобы он посмотрел на этот аромат, расскажу ему, что несколько моих подруг купили, всем нравится, скажу, что «может быть, я тоже себе куплю». Можно всю неделю говорить про эту вещь. Главное, чтобы мужчина не был отвлечен на что-то другое в этот момент, так как он может просто не услышать вас. Такая тактика весьма результативна.Впрочем, мне кажется, что все-таки лучше не искать каких-то сложных путей, а просто подойти и напрямую сказать. Мужчины любят, когда говорят прямо, намеков они иногда не понимают. Просто подходите и говорите: «Дорогой, мне нужен фен». Но есть, конечно, и такие мужчины, которые даже когда ты говоришь напрямую, не понимают. Тогда вы можете ходить за подарками вместе, и это значительно облегчит вашу жизни.