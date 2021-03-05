Саша Кабаева развелась с мужем

Лидия Мартынова

Саша сообщила личную новость в социальной сети. По словам модели, сегодня утром состоялось судебное заседание, по итогам которого ее брак с Александром Липовым наконец расторгнут.

Теперь Саша официально свободна и будет в одиночку воспитывать сына Демида. По словам 27-летней модели, она рада новому статусу.

«Я хочу сказать огромное спасибо моему адвокату Кате Гордон, к которой я пришла просить помощи, когда Саша сидел. А потом она предложила свою! Наша с Сашей история, как мужа и жены, закончена. Я больше не хочу поднимать эту тему. Очень печально, что так получилось... Ведь я за полноценную семью: передо мной пример родителей, они всю жизнь вдвоем — и в горе, и в радости. Я думала, что и мне нужно так же. Не жалею, что боролась столько времени, что все было именно так. Потому что у меня есть прекрасный сын — за что я Саше очень благодарна! Если бы меня спросили за день до беременности, изменила бы я что-нибудь, зная о трудности пути, мой ответ был бы — нет!» — рассказала Кабаева.

Кабаева вспомнила, как боролась за освобождение Липового из тюрьмы, когда его посадили по делу о мошенничестве. В феврале 2020 года Александр был освобожден из мест заключения.

Теперь Саша утверждает, что хотела расстаться с супругом еще до его ареста. «Я сама выбрала этот путь, такого мужчину, вознесла его, рисовала картинку идеального мира, закрывала глаза на многие вещи. Я сама домыслила, что все с нами произошедшее только укрепит брак, ведь буквально до того, как его посадили, я собрала вещи чтобы уйти. Я сама подумала, что со мной не будет такого, как с первой женой, которая лишила его отцовства (первая жена Липового — Алана Мамаева, — прим. «NewsTes.ru»), потому что слушала, верила и любила. Но, как показала практика, двух плохих не бывает, наверное, надо искать проблему в самом себе», — написала Кабаева.

Саша поблагодарила людей, которые помогали ей справиться с паническими атаками и слезами. «Я открыла глаза на многие вещи, это мой опыт, теперь знаю, какая я жена! Я ушла одна, забрав пять собак и ребенка, в неизвестност. Ни к другому, ни куда-то в лучшую жизнь, а просто убежала от слез», — подытожила брюнетка.