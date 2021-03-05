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Скандалист Кива оскорбил журналиста, но в Раде решили его не наказывать

Скандалист Кива оскорбил журналиста, но в Раде решили его не наказывать

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады не нашел оснований для наказания нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы за оскорбление журналиста-расследователя проекта Bihus.info Даниила Мокрика. Об этом сообщает «Чесно».

Члены комитета утверждают, что Регламент ВРУ не предусматривает порядка урегулирования конфликта, произошедшего между народным депутатом и другим лицом за пределами сессионного зала. При возникновении подобной ситуации между двумя нардепами виновника могли бы наказать, не допустив максимум к пяти пленарным заседаниям.

Комитет только напомнил Илье Киве о необходимости соблюдения норм морали и уважения к окружающим. В Раде рассматривался вопрос, что нардеп во время общения с журналистом «применял грубую, нецензурную и дискриминационную лексику».

Ранее сообщалось, что Илья Кива пригрозил огнестрельным оружием активисту Сергею Стерненко.

Украина

По материалам: fakty.ua
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