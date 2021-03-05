Скандальный телеведущий усилил охрану после смертельных угроз
Скандальный британский телеведущий Пирс Морган (Piers Morgan) рассказал, что усилил охрану своего лондонского жилища после того, как получил смертельные угрозы от недоброжелателя. Об этом сообщает The Mirror.
55-летний Морган поблагодарил полицию за помощь в усилении охраны. Он сравнил свой дом с американской военной базой Форт-Нокс, на территории которой находится хранилище золотых запасов США. Оно считается одним из самых защищенных в мире.
Телеведущий отметил, что стражи правопорядка занимаются поиском тролля, который оставил смертельные угрозы, совместно с представителями Facebook.
«Я делаю это не совсем для себя или других высокопоставленных людей, мы можем в какой-то степени позаботиться о себе и обеспечить себе безопасность… А как насчет обычных людей, которым приходится каждый день терпеть эти непристойности?» — объяснил Морган свое желание вычислить недоброжелателя.
В феврале сын телеведущего Спенсер (Spencer) рассказал о смертельных угрозах в адрес его семьи, полученных от пользователя под ником stevienewcombe. Тролль написал под одной из фотографий Спенсера в Instagram, что намерен убить его отца или мать.
Морган — один из самых известных британских телеведущих. Его резкие высказывания часто подвергаются критике со стороны зрителей. В январе журналист предложил похудеть людям с ожирением, тем самым вызвав негативную реакцию в соцсетях.