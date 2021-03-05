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Скандальный телеведущий усилил охрану после смертельных угроз

Скандальный телеведущий усилил охрану после смертельных угрозПирс МорганФото: Globallookpress.com

Скандальный британский телеведущий Пирс Морган (Piers Morgan) рассказал, что усилил охрану своего лондонского жилища после того, как получил смертельные угрозы от недоброжелателя. Об этом сообщает The Mirror.

55-летний Морган поблагодарил полицию за помощь в усилении охраны. Он сравнил свой дом с американской военной базой Форт-Нокс, на территории которой находится хранилище золотых запасов США. Оно считается одним из самых защищенных в мире.

Телеведущий отметил, что стражи правопорядка занимаются поиском тролля, который оставил смертельные угрозы, совместно с представителями Facebook.

«Я делаю это не совсем для себя или других высокопоставленных людей, мы можем в какой-то степени позаботиться о себе и обеспечить себе безопасность… А как насчет обычных людей, которым приходится каждый день терпеть эти непристойности?» — объяснил Морган свое желание вычислить недоброжелателя.

В феврале сын телеведущего Спенсер (Spencer) рассказал о смертельных угрозах в адрес его семьи, полученных от пользователя под ником stevienewcombe. Тролль написал под одной из фотографий Спенсера в Instagram, что намерен убить его отца или мать.

Морган — один из самых известных британских телеведущих. Его резкие высказывания часто подвергаются критике со стороны зрителей. В январе журналист предложил похудеть людям с ожирением, тем самым вызвав негативную реакцию в соцсетях.

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По материалам: lenta.ru
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