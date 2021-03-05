Скопинский маньяк не явился домой после освобождения

Влада Некрасова

В 2000 году Виктор Мохов похитил несовершеннолетних девушек: Екатерину и Елену. Маньяк запер их в бункере и насиловал в течение почти четырех лет. Жизнь пленниц была настоящим адом, они с трудом оправились после трагедии. Недавно преступник вышел на свободу, но в родной Скопин не вернулся, чем крайне встревожил общественность.

70-летний Виктор Мохов должен был вернуться домой в Скопин еще 4 марта, где его поджидали не только представители правоохранительных органов, но и журналисты. Общественность встревожена данным фактом, ведь маньяк подписал документы, согласно которым обязался прибыть в назначенный день в Рязанскую область. Кроме того, преступнику предписано в течение трех дней обратиться в отдел полиции и встать на учет, так как за ним установлен шестилетний надзор. В противном случае ему вновь грозит уголовная ответственность.

По слухам, Мохов отправился в Москву якобы для участия в съемках ток-шоу. Если эта информация подтвердится, то маньяк в любом случае нарушил решение суда, по которому ему запрещено покидать даже пределы Скопинского района. Виктор будет нести ответственность за уклонение.

Напомним, что преступник похитил Екатерину Мартынову, когда той было всего 14 лет, а Елене Самохиной 17. Девушки прожили в страшных условиях почти четыре года. Маньяк удерживал их в бункере и насиловал, а Самохина родила от него сыновей. Мальчиков Мохов подбрасывал в подъезды домов Скопина. Спастись жертвам удалось только в 2004 году.

«Я была на объявлении приговора, тогда мне казалось, что 17 лет — это целая жизнь. Сейчас я понимаю, что этого срока недостаточно. Знаю, что желать человеку смерти — это грех, но мне очень не хочется, чтобы он выходил на свободу», — говорила ранее Екатерина.