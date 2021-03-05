"Скопинский маньяк" вернулся домой

Лидия Мартынова

Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", находится в своем доме на улице Октябрьской в Скопине, от общения с журналистами отказывается, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в УМВД по Рязанской области РИА Новости сообщили, что в соответствии с выданным в исправительном учреждении предписанием Мохов должен приехать к месту жительства не позднее 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел в течение трёх рабочих дней. Нарушения грозят ответственностью: от административной до уголовной в случае их повторения. В своём доме на улице Октябрьской Мохов 4 марта так и не появился, но пытался заселиться в гостиницу в Скопине примерно в 3.30 5 марта, ему было отказано из-за отсутствия мест.