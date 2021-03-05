Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Скопинский маньяк" вернулся домой

"Скопинский маньяк" вернулся домой
Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", находится в своем доме на улице Октябрьской в Скопине, от общения с журналистами отказывается, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в УМВД по Рязанской области РИА Новости сообщили, что в соответствии с выданным в исправительном учреждении предписанием Мохов должен приехать к месту жительства не позднее 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел в течение трёх рабочих дней. Нарушения грозят ответственностью: от административной до уголовной в случае их повторения. В своём доме на улице Октябрьской Мохов 4 марта так и не появился, но пытался заселиться в гостиницу в Скопине примерно в 3.30 5 марта, ему было отказано из-за отсутствия мест.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Политолог оценил последствия новых возможных санкций против России
Политолог оценил последствия новых возможных санкций против России
Жириновский призвал возродить балы в России
Жириновский призвал возродить балы в России
МТС запустила первую в России 5G сеть
МТС запустила первую в России 5G сеть
В России проведут фестиваль патриотического рэпа
В России проведут фестиваль патриотического рэпа
Масленица 2021: что можно и чего нельзя делать на праздничной неделе
Масленица 2021: что можно и чего нельзя делать на праздничной неделе
В Москве на Городской конкурс лучших воспитательных практик представили более 1 тысячи проектов
В Москве на Городской конкурс лучших воспитательных практик
На Кубани в рамках национального проекта «Образование» одновременно строят пять школ
На Кубани в рамках национального проекта «Образование» одновременно
Захарова пообещала «скоро порадовать» США ответом на санкции
Захарова пообещала «скоро порадовать» США ответом на санкции
Судья предложил насильнику жениться на жертве-школьнице для избежания срока
Судья предложил насильнику жениться на жертве-школьнице для избежания
США разместят ракеты на соседних с Китаем островах
США разместят ракеты на соседних с Китаем островах
Кремль начал готовиться к новым санкциям США
Кремль начал готовиться к новым санкциям США
Госдолгу США предсказали рекордный взлет
Госдолгу США предсказали рекордный взлет

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной

Еще по теме

Скопинский маньяк не явился домой после освобождения
«Жениться поеду»: скопинский маньяк впервые о планах на свободе
СМИ: "скопинский маньяк" сразу после освобождения направился в Москву на съемки ток-шоу
Скопинский маньяк вышел на свободу – видео с места событий