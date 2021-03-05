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Скопинский маньяк вышел на свободу спустя 17 лет: «Хочет встретиться со своими жертвами»

Скопинский маньяк вышел на свободу спустя 17 лет: «Хочет встретиться со своими жертвами»

Жуткая история об осуждении скопинского маньяка Виктора Мохова прогремела по всей стране в 2000-2005 годах. Мужчина насильно удерживал в подвале двух молодых девочек (14-летнюю Екатерину и ее 17-летнюю Елену), о пропаже которых стало известно 30 сентября 2000 года, издевался над ними, насиловал, не давал есть. В тот роковой день Мохов предложил подвезти подружек домой, но вернуться к своим семьям они уже не смогли.


«Мы пригубили спиртное, пить не стали, потому что это горько, невкусно. Потом нам дали воду, которую мы запивали. Вода была уже в машине, там оказалось снотворное. И мы так в какое-то полунебытие впали и не заметили, как приехали туда, в Скопин», — комментарий Екатерины Telegram-каналу «Mash».

За 3 года пребывания в бункере Лена дважды была беременна, а на момент освобождения носила под сердцем ребенка уже в 3 раз. Роды в заточении принимала Екатерина, а родившихся детей маньяк подкидывал в подъезды домов.

3 марта 2021 года после 17 лет заточения Мохов вышел на свободу. Более того, ему уже предложили миллион за участие в одной из телевизионных программ и он, разумеется, согласился. Теперь тиран заявил, что хочет встретиться со своими жертвами.

«Есть ли гарантии того, что он так же, как ранее неоднократно судимые педофилы в Томске, Оренбурге, Челябинске, Хабаровске, Саратове, Уфе, вновь не нападет на детей? Задумайтесь!» — гневно высказался общественный деятель Павел Астахов.

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По материалам: popcake.tv
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