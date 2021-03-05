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Скопинский маньяк загремел в полицию после скандала в отеле

Скопинский маньяк загремел в полицию после скандала в отеле

3-го марта опасный преступник освободился из тюрьмы, где просидел 17 лет за длительные издевательства над двумя девушками. Виктор Мохов не сразу вернулся домой в Скопин Рязанской области, а уехал в Москву, по слухам, ради съемок на одном из ток-шоу. Накануне маньяк вернулся в родной город, где ввязался в скандал.

Виктор Мохов, опасаясь реакции местных жителей, вернулся в Сопин ночью и решил поселиться в отеле, но его сотрудники оказались не рады такому гостю. «Виктор Мохов, вас селить не будем. Уходите!» — заявили маньяку в зоне регистрации.

Услышав отказ, 70-летний Мохов позвонил в полицию с жалобами на работников гостиницы. Приехавшие на место происшествия правоохранители забрали бывшего заключенного с собой в отделение. Здесь мужчина находился до утра.

Напомним, сейчас за этим преступником установлен контроль, который будет длиться шесть лет: Виктор Мохов не имеет права посещать массовые мероприятия, а также гулять по городу в ночное время. 

Публика очень возмущена тем, что Мохова вообще выпустили на свободу. Так, по этому поводу довольно резко высказался общественный деятель Павел Астахов.

«Виктор Мохов похитил двух девочек и четыре года держал их в заточении в подвале гаража, где бил, насиловал, травил... Ему дали 17 лет, и он вышел на свободу. Есть ли гарантии того, что он так же, как ранее неоднократно судимые педофилы в Томске, Оренбурге, Челябинске, Хабаровске, Саратове, Уфе, вновь не нападет на детей? Задумайтесь! Закон о медицинских мерах воздействия в отношении педофилов не работает! Пожизненный надзор за педофилами не установлен! Единый реестр (база данных) педофилов не создан! Спецподразделений по выявлению и пресечению деятельности педофилов в Интернете нет! Пожизненного лишения свободы за повторное преступление не введено! Можем ли мы быть спокойны за детей?» — таким вопросом задался Астахов.

Общество / Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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