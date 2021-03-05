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"Скромно": Китай задал неожиданно низкую планку развития на 2021 год

"Скромно": Китай задал неожиданно низкую планку развития на 2021 год
Китай задал неожиданно низкую планку экономического развития на 2021 год. Несмотря на то, что большинство экономистов ожидают роста ВВП КНР на 8% и более, в опубликованном 5 марта докладе о работе правительства обозначен темп развития китайской экономики лишь в "более 6%".

Наблюдатели отмечают, что такая скромность властей вполне обоснована. Cтарший экономист инвестиционного банка UBS Ван Тао объясняет: "Хотя все ожидают роста китайской экономики на 8-9%, обозначение такого показателя в планах работы правительства может быть воспринято бизнесом и администрациями на местах как сигнал о продолжении мощной государственной поддержки. Закрепление показателя в 6% стало сигналом о сокращении государственного стимулирования экономики".

Экономика

По материалам: ria.ru
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