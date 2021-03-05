"Скромно": Китай задал неожиданно низкую планку развития на 2021 год

Алексей Вольцев

Китай задал неожиданно низкую планку экономического развития на 2021 год. Несмотря на то, что большинство экономистов ожидают роста ВВП КНР на 8% и более, в опубликованном 5 марта докладе о работе правительства обозначен темп развития китайской экономики лишь в "более 6%".

Наблюдатели отмечают, что такая скромность властей вполне обоснована. Cтарший экономист инвестиционного банка UBS Ван Тао объясняет: "Хотя все ожидают роста китайской экономики на 8-9%, обозначение такого показателя в планах работы правительства может быть воспринято бизнесом и администрациями на местах как сигнал о продолжении мощной государственной поддержки. Закрепление показателя в 6% стало сигналом о сокращении государственного стимулирования экономики".