"Скромно": Китай задал неожиданно низкую планку развития на 2021 год
Сегодня, 19:30 Алексей Вольцев
Китай задал неожиданно низкую планку экономического развития на 2021 год. Несмотря на то, что большинство экономистов ожидают роста ВВП КНР на 8% и более, в опубликованном 5 марта докладе о работе правительства обозначен темп развития китайской экономики лишь в "более 6%".
Наблюдатели отмечают, что такая скромность властей вполне обоснована. Cтарший экономист инвестиционного банка UBS Ван Тао объясняет: "Хотя все ожидают роста китайской экономики на 8-9%, обозначение такого показателя в планах работы правительства может быть воспринято бизнесом и администрациями на местах как сигнал о продолжении мощной государственной поддержки. Закрепление показателя в 6% стало сигналом о сокращении государственного стимулирования экономики".
По материалам: ria.ru