Смертельный флешмоб «3 марта»: в Закарпатье повесилась 13-летняя девочка. Ее подружку удалось спасти

Лидия Мартынова

3 марта в одном из закарпатских сел покончила с собой 13-летняя девочка. Перед смертью она оставила на своей странице в социальных сетях сообщение: «Пусть земля будет пухом. Люблю. Скоро буду». О трагедии сообщил местный активист Сергей Волошин. Мужчина считает, что причиной самоубийства школьницы мог стать смертельный флешмоб «3 марта», в котором школьников якобы призывали совершить массовое самоубийство именно в этот день, а прощальное послание было адресовано 16-летней подруге, которая умерла при загадочных обстоятельствах осенью прошлого года.

— Мне только что сказали, что в одном из закарпатских сел повесилась 13-летняя девочка, — говорит Сергей Волошин. — Это подруга той самой Сабины, которую с 12 лет насиловал отчим. Случайно узнал, что накануне какая-то падла через так называемый TikTok призывала 3 марта совершить массовое самоубийство. Мне прислали скрины с телефона той девочки, где она оставила свое последнее послание. Я все передал в полицию. Все данные про эту девочку. Мои земляки могут злиться на меня, могут считать меня нехорошим. Но пусть я лучше буду нехорошим, но спасу чью-то жизнь. Потому я и обратился в полицию. А родителям советую чаще говорить с детьми, проверять, что они пишут в социальных сетях.

Прощальное послание девочки в соцсети

Уже после самоубийства девятиклассницы стало известно, что прощальное сообщение на своей странице в социальных сетях оставила и третья подруга девочек, о которых упоминалось выше. Именно она и рассказала взрослым об отчиме Сабины и о том, как он над ней издевается. Школьница написала: «Скоро встретимся». Хорошо, что взрослые отреагировали мгновенно. Девочку удалось спасти. Сейчас с ней работают психологи, а родители не отходят от нее ни на шаг.

Напомним, что трагедия с 16-летней Сабиной произошла осенью прошлого года. Подружка девушки узнала, что отчим насилует Сабину с 12 лет, и не побоялась рассказать об этом взрослым. Девочка также раскрыла шокирующие подробности во время ток-шоу на одном из каналов. «Однажды отчим продал Сабину собутыльнику за бутылку водки», — рассказывала школьница.

«Как-то ко мне пришла мама Сабины и попросила спасти дочку от отчима-садиста, — рассказал на том же ток-шоу односельчанин школьницы Роберт. - Я сам видел, как он намотал волосы падчерицы на руку и таскал девочку по земле. Я еле вырвал Сабину из его рук и сказал ей бежать».

Через трое суток Сабина неожиданно умерла. Просто шла по улице и упала замертво. Официальная версия — смерть от коронавируса. Однако родные девочки не поверили в эту причину и отказались забирать ее тело из морга, требуя провести экспертизу.

Отчим-садист был задержан во время ток-шоу. Но, как стало известно «ФАКТАМ», он все еще остается на свободе и угрожал подружке Сабины. Той самой, которая рассказала о нем взрослым и которую лишь чудом спасли от самоубийства.

Ранее «NewsTes» писали, что в Одессе бросилась под поезд 13-летняя школьница. По свидетельству машиниста, девочка переходила железнодорожное полотно и разговаривала по телефону. А когда машинист подал сигнал, она просто легла на рельсы.