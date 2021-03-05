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СМИ: бывшего мужа Айзы задержали на Бали, ему может грозить до 6 лет тюрьмы

СМИ: бывшего мужа Айзы задержали на Бали, ему может грозить до 6 лет тюрьмы

41-летний Дмитрий Анохин попал в скандал. Экс-супруг певицы Айзы был задержан за подделку теста на коронавирус, сообщает издание "Вести.ru" со ссылкой на DetikNews.

По данным СМИ, Дмитрия Анохина остановили с 26-летней гражданкой Украины в порту Падангбая. Туда пара прибыла с Ломбока в минувший вторник. 

Туристы показали отрицательные тесты на коронавирус, которые они якобы получили в местной больнице. Но правоохранители обратили внимание на то, что дата и регистрационный номер были проставлены неаккуратно. Впоследствии представители клиники сообщили, что Анохин с украинкой не обращались к ним.

Как отмечают СМИ, по результатам предварительного расследования стражи правопорядка выяснили, что Дмитрий Анохин и его спутница получили поддельные тесты из рук некоего мужчины по имени Стив, с которым пара встретилась в одном из ресторанов на Ломбоке.

По данным издания, задержанная пара остается сейчас в полицейском участке округа Карангасем. 

Peopletalk отмечает, что Дмитрию Анохину может грозить до 6 лет тюремного заключения в том случае, если представителям правопорядка удастся доказать, что ПЦР-тесты на самом деле были подделаны.

Напомним, полтора года назад Дмитрий Анохин и Айза приняли решение развестись после 5 лет брака, в котором у пары родился в 2017 году сын Элвис.

Как писал NEWSTES, ранее Айза 2 часа провела в полиции, звезду заподозрили в перевозке оружия.

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По материалам: uposters.ru
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