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Собчак раскритиковала жену Шнурова: "Новая женщина для него делает хуже, но для себя все грамотно"

Собчак раскритиковала жену Шнурова: "Новая женщина для него делает хуже, но для себя все грамотно"

После развода с Матильдой Шнуровой лидер "Ленинграда" недолго горевал, женившись в том же, 2018 году на светской львице Ольге Абрамовой. 39-летняя Ксения Собчак в очередном выпуске своего YouTube-проекта откровенно высказалась о нынешней супруге рок-звезды, сообщает "Стархит".

После своей женитьбы на Абрамовой Сергей Шнуров отказался от экстравагантных нарядов, сменив их на строгие костюмы. При этом артист закрыл легендарную группу "Ленинград", а затем увлекся общественно-политической деятельностью и стал руководителем телеканала.

Ксения Собчак призналась, что она до сих пор сохранила дружеские отношения с экс-супругой Шнура. 'Я очень люблю Матильду. Считаю, что вся трагедия, которая сейчас происходит с Сережей, связана только с тем, что он ее профукал", — отметила светская львица.

При этом Ксения Собчак нелестно высказалась о нынешней супруге Сергея Шнурова Ольге Абрамовой.

"Вот новая женщина для него, конечно, делает хуже, но для себя все грамотно. Пришла, зачистила территорию, потому что все ниточки в прошлое будут тянуть к Матильде, другим людям, а тут уже все — ФСБ, Борис Титов, партия", — заявила супруга Константина Богомолова.

В своем проекте "Осторожно, Собчак" журналистка привела в пример Данилу Поперечного и его новую девушку Полину Чистякову.

У Данилы девушка зачистила территорию, все — другой человек, другая дружба. Он сильно поменял свой круг. Вот Шнуров женился на новой жене и тоже ни с кем из старых друзей не общается. Телефоны поменял.

До этого Ксения Собчак сделала откровенное признание, вспомнив, из-за чего завязала с выпивкой. "Я помню этот момент, когда поняла, что надо с этим завязывать. Шесть утра, после каких-то вечеринок я прихожу в ресторан "Пушкин", и меня туда не пускают! Притом что я уже известный человек. То есть я уже в таком всклокоченном виде, что меня выпроваживают. Как бомжа! В этот момент я понимаю: я на дне", — призналась Собчак.

В то же время супруга Константина Богомолова заметила, что никогда не испытывала зависимости, так что с легкостью отказалась от алкоголя.

Как писал ранее NEWSTES, Собчак сможет продавать кокс, лифчики и электрические ошейники под своим брендом.

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По материалам: uposters.ru
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