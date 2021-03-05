Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный

Вадим Карасев

Власти Москвы приняли решение разблокировать социальные карты горожан и смягчить ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом объявил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

По его словам, эпидемическая ситуация в городе продолжает улучшаться.

Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в 5 раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в 2–3 раза.

Собянин отметил хорошую динамику роста активности москвичей, которые все чаще пользуются общественным транспортом. Текущая ситуация с коронавирусом позволила "принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты", сообщил мэр. При этом он порекомендовал людям старшего поколения и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему воздерживаться от поездок в общественном транспорте.

"А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно, и никаких проблем с записью нет", — добавил Собянин.

Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта.

Как писал NEWSTES, на этой неделе выездные пункты вакцинации открылись еще в двух московских ТЦ.