Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный
Власти Москвы приняли решение разблокировать социальные карты горожан и смягчить ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом объявил в своем блоге мэр Сергей Собянин.
По его словам, эпидемическая ситуация в городе продолжает улучшаться.
Собянин отметил хорошую динамику роста активности москвичей, которые все чаще пользуются общественным транспортом. Текущая ситуация с коронавирусом позволила "принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты", сообщил мэр. При этом он порекомендовал людям старшего поколения и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему воздерживаться от поездок в общественном транспорте.
"А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно, и никаких проблем с записью нет", — добавил Собянин.
Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта.
Как писал NEWSTES, на этой неделе выездные пункты вакцинации открылись еще в двух московских ТЦ.