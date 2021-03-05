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Собянин отменил обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет

Собянин отменил обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 летФото: Максим Блинов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Об этом сообщается на его сайте.

Он также объявил о разблокировке социальных карт. Решение вступит в силу 8 марта.

Собянин напомнил, что пожилые москвичи и те, у кого есть хронические заболевания, входят в группу риска, и призвал их по возможности воздержаться от поездок. «А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя», — добавил он.

Мэр объяснил, что активность горожан растет с хорошей динамикой, и в общественном транспорте все больше пассажиров.



Эпидемиологическая ситуация позволяет ослабить ограничения

По словам Собянина, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве снижается каждую неделю. Количество выявляемых случаев стало почти в пять раз ниже по сравнению с пиковыми значениями конца 2020 года. Уровень распространения COVID-19 по госпитализациям и другим показателям снизился в два-три раза.

26 февраля Собянин заявил, что Москва преодолела самый страшный этап пандемии и готова к новым вызовам: «Даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать».

Новая волна коронавируса в Москве уже невозможна, считает иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, в городе уже некому болеть, так как все контактировали с вирусом либо в клинически выраженной, либо в бессимптомной форме, или же вакцинировались.



Перед этим в Москве сняли другие ограничения

В конце января Сергей Собянин разрешил работу ресторанов и других заведений индустрии развлечений после 23:00, оставив в силе правила по рассадке гостей, установленные Роспотребнадзором. Перед этим в Москве сняли ограничения на работу музеев, библиотек и других учреждений культуры, а учащиеся колледжей, спортивных школ и учреждений дополнительного образования вернулись к очному обучению.

Россия

По материалам: lenta.ru
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