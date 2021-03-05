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Собянин упростил порядок получения пособий на детей

Собянин упростил порядок получения пособий на детей

Правительство Москвы упростило порядок получения социальных выплат для семей с детьми. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, передает "Москва 24".

Теперь при подаче документов в электронном виде через единый портал госуслуг больше не требуется прикреплять копии документов. Департамент труда и социальной защиты в рамках межведомственного электронного документооборота самостоятельно получит сведения, нужные для подтверждения права на соцвыплаты.

Изменения касаются дополнительного единовременного пособия молодым семьям при рождении ребенка; ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям; единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка; отдельных социальных выплат многодетным семьям; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, работающих на территории Москвы (в срок до 20 недель беременности); социальных выплат отдельным категориям семей с детьми до трех лет.

Как отмечается, упрощение получения социальных выплат для семей с детьми — это часть системной работы по модернизации госуслуг. В 2021 году социальные выплаты в столице вырастут на 3,7%.

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По материалам: uposters.ru
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