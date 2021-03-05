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Союз биатлонистов России раскрыл, сколько получает средств от "Газпрома"

Союз биатлонистов России раскрыл, сколько получает средств от "Газпрома"

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, что в текущем году бюджет организации может достигнуть 110 млн руб. СБР поддерживает не только государство, но и "Газпром" и многие другие компании, пожелавшие остаться неназванными.

"По состоянию на сегодняшний день дело обстоит так. 50,8 млн руб. от "Газпрома", 15,5 млн от известных мне компаний, которые не стремятся к пиару, 15–20 млн по линии попечительского совета, возглавляемого Владимиром Якушевым, государственная субсидия от Минспорта 24 млн. Выходим на 105–110 млн", — заявил функционер в интервью "Матч ТВ".

Он добавил, что дополнительные средства приходят и от ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России". Все эти деньги тратятся на спортивные нужды.

Выделяется 65 млн руб. плюс около €1 млн. В бюджет СБР эта сумма не входит… Эти средства также тратятся на биатлон.

Ранее NEWSTES писал, что расходы Союза биатлонистов на восстановление прав составили свыше 88 млн рублей.

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По материалам: uposters.ru
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