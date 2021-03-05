"Союзмультфильм" запустит свой телеканал

Вадим Карасев

"Союзмультфильм" планирует запустить собственный телеканал и уже ведет об этом переговоры с несколькими спутниковыми вещателями. Этот шаг входит в долгосрочные планы стратегии развития компании.

В числе возможных партнеров, с которыми ведутся беседы, есть телеканал "Мультландия", являющийся резидентом технопарка киностудии "Союзмультфильм". В какой стадии сейчас находятся эти переговоры, не разглашается.



"Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма". В нaстоящее время "Союзмультфильм" ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых телеканал "Мультландия", который является резидентом технопарка киностудии "Союзмультфильм". Детали переговоров раскрывать пока преждевременно", — рассказали журналистам в пресс-службе.

Киностудия ежегодно создает все больше проектов. В текущем году она может произвести порядка 200 сериальных эпизодов и свыше 1800 минут анимации. Также в ее арсенале есть обширная коллекция классических и авторских фильмов.