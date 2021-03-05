Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Союзмультфильм" запустит свой телеканал

"Союзмультфильм" запустит свой телеканал

"Союзмультфильм" планирует запустить собственный телеканал и уже ведет об этом переговоры с несколькими спутниковыми вещателями. Этот шаг входит в долгосрочные планы стратегии развития компании.

В числе возможных партнеров, с которыми ведутся беседы, есть телеканал "Мультландия", являющийся резидентом технопарка киностудии "Союзмультфильм". В какой стадии сейчас находятся эти переговоры, не разглашается.

"Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма". В нaстоящее время "Союзмультфильм" ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых телеканал "Мультландия", который является резидентом технопарка киностудии "Союзмультфильм". Детали переговоров раскрывать пока преждевременно", — рассказали журналистам в пресс-службе.

Киностудия ежегодно создает все больше проектов. В текущем году она может произвести порядка 200 сериальных эпизодов и свыше 1800 минут анимации. Также в ее арсенале есть обширная коллекция классических и авторских фильмов.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Кремль пояснил высказывание Путина о хорьковых целях
Кремль пояснил высказывание Путина о хорьковых целях
Кремль обеспокоился из-за роста напряженности в Донбассе
Кремль обеспокоился из-за роста напряженности в Донбассе
Онищенко заявил о существовании единственного штамма коронавируса
Онищенко заявил о существовании единственного штамма коронавируса
В Киеве 11-летнюю девочку пытались изнасиловать в подъезде
В Киеве 11-летнюю девочку пытались изнасиловать в подъезде
Россия начала готовиться к первой со времен СССР миссии на Венеру
Россия начала готовиться к первой со времен СССР миссии на Венеру
"Союзмультфильм" запустит свой телеканал
"Союзмультфильм" запустит свой телеканал
Союз биатлонистов России раскрыл, сколько получает средств от "Газпрома"
Союз биатлонистов России раскрыл, сколько получает средств от
Названы самые популярные российские писательницы
Названы самые популярные российские писательницы
Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом
Появилось видео, на котором Борис Грачевский прощается с младшей дочерью
Появилось видео, на котором Борис Грачевский прощается с младшей
Стендап-комик Елена Новикова: «Видела, как умирали бабушка и отец, они не ушли в покое»
Стендап-комик Елена Новикова: «Видела, как умирали бабушка и отец,
Алексей Глызин рассказал о вечеринках в номере Аллы Пугачевой
Алексей Глызин рассказал о вечеринках в номере Аллы Пугачевой

Топ на сегодня

Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
Звонок Пугачевой, врачи и оливье: как тяжелобольной Борис Моисеев отмечает день рождения
Звонок Пугачевой, врачи и оливье: как тяжелобольной Борис Моисеев
"Заботящийся об Америке" Помпео не исключил выдвижения в президенты
"Заботящийся об Америке" Помпео не исключил выдвижения в президенты
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать

Еще по теме

Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
«Союзмультфильм» получит льготы для создания технопарка
Киностудия «Союзмультфильм» стала приоритетным проектом Москвы
«Союзмультфильм» планирует снять продолжение «Карлсона» и «Простоквашино»