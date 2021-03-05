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Солистка «ВИА Гры»: «Если хочешь погубить карьеру в группе, то иди и рожай!»

Солистка «ВИА Гры»: «Если хочешь погубить карьеру в группе, то иди и рожай!»

Недавно Константин Меладзе представил публике очередной состав группы «ВИА Гра», куда вошли Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова. Артистки заключили пятилетний контракт, который нельзя назвать слишком кабальным. Но, если девушки хотят построить блестящую карьеру в шоу-бизнесе, то им придется на несколько лет позабыть о желании стать мамой.


Новые солистки «ВИА Гры» неохотно обсуждают финансовую сторону договора, но подчеркивают — большие гонорары за концерты у них еще впереди. Зато девушки признаются, что в будущем мечтают стать успешными сольными певицами и делают все, чтобы вывести музыкальный коллектив Константина Меладзе на новый уровень.

Ульяне, Софии и Ксении нежелательно обзаводиться семьей в ближайшее время — именно такова плата за успех.

«Не хочу разрывать контракт с Меладзе, — заверила 24-летняя Попова. — Константин такой человек, который никогда никого не держит насильно. Все меня спрашивают: «А если ты забеременеешь?». Никто тебя не заставит делать аборт! Константин лоялен, если у его подопечных что-то произошло в жизни (да та же беременность!), то можно прийти и все рассказать ему. Конечно, если ты хочешь погубить свою карьеру в группе «ВИА Гра», то иди и рожай!».

Напомним, в нулевых Анна Седокова сделала выбор в пользу ребенка и ушла из «ВИА Гры» на пике популярности, о чем впоследствии нисколько не пожалела. После родов певица хотела вернуться в трио, но продюсер отказал ей.

«Я постучала обратно в «ВИА Гру». Позвонила и говорю: «Костя, можно мне обратно?». А он ответил, нет, мол, девочки (Вера Брежнева и Надежда Грановская, — прим. «NewsTes.ru») меня уже не примут. К тому моменту в группе вместо меня уже была Альбина Джанабаева», — откровенничала Седокова в своих мемуарах.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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